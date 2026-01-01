Какви сметки за вода ще плащаме от януари?
© Фокус
В същото време обаче Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува решение да се спре поскъпването на водата на практика за гражданите в голяма част от страната от 1 януари 2026 г. Това се отнася за ВиК оператори под шапката на държавния "Български ВиК холдинг“.
В София поскъпване ще има и то е с 11.8 на сто до 4.10 лева за кубик. При семейство от 3 души и средно потребление от 12 кубика на месец, говорим за сметка в размер на около 49 лева или около 25 евро.
В следните области цените на водата ще останат на нивата от 2025 г. и увеличението, одобрено от КЕВР, няма да се прилага веднага:
Благоевград
Бургас
Варна
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София област
Стара Загора
Шумен
Ямбол
Важно е да се подчертае, че решението на МРРБ не обхваща всички дружества. Води, управляеми от общински или частни дружества, не са задължени да следват мораториума и могат да прилагат одобрените от КЕВР цени сами. Такива случаи може да се очакват, например, в градове като:
Троян
Сапарева баня
Сандански
и други, където ВиК операторът не е част от държавния холдинг.
Още от категорията
/
Честита Нова година!
00:28
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени?!
31.12
Институциите, към които да се обръщаме от 1 януари, при нарушения, свързани с еврото – много са
30.12
Грипът поваля изведнъж
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.