Какви температури да очакваме днес?

© Днес ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. Изолирани слаби превалявания ще има само в планините от Западна България. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 30°.



В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 17°.



По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.