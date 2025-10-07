Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Какво да правим при наводнение?
Автор: Илиана Пенова 11:48Коментари (0)221
©
С оглед на обилните валежи, които предизвикаха редица наводнения през последните дни регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Царево представи официални правила за действие при наводнение и реална опасност от заливане.

Как да действаме при реална опасност от наводнение?



-При възникване на опасност за /или наводнение, незабавно позвънете на тел. 112.

-Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора.

-Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.

-При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.

-Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.

Когато сте в дома си

-Изключете газта и електричеството.

-Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали.

-Вземете "Раницата за бедствия". Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост;

-Напуснете по най-бързия начин дома си.

-При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или покрива.

-За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи поддържайте връзка с тях.

-При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

-Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация. Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и местна власт и спасителните екипи.

Когато сте навън

-Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.

-Не заставайте под/над мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.

-Не правете опити за пресичане пресичайте бързо течащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви.

-Пресичайте само при спокойна вода. Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото.

-Не пийте вода от наводнени водоизточници.

Когато сте в автомобил

-При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата.

-Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.

-Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

За да ограничите ризка от наводнения

-В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки.

-Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.

-Не разрушавайте/не пробивайте дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност.

-Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация.

Какво трябва да знаем? 

-Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място, най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате.

-Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото и, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.

-Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете място за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация по между си.

-Проиграйте евакуацията със семейството от дома Ви и с колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по месторабота.

-Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.

-Подгответе си предварително и поддържайте "раница за бедствия" с най-важните за оцеляване материали и средства, поставена на удобно, познато на семейството място.

При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за населеното място или средствата за масово осведомяване.



Още по темата: общо новини по темата: 85
07.10.2025 Калин Стоянов: Абсурдно, но факт!
07.10.2025 Няма документи за корекцията на речното корито и аквапарка в "Елените"
07.10.2025 Хотел в Лозенец е под вода 
07.10.2025 Затвориха пътя между царевски села заради наводнение
07.10.2025 Улиците в Лозенец са под вода
07.10.2025 Обстановката в Ахтопол се усложнява
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Йотова за водната криза: Не е време за политиканстване
13:02 / 07.10.2025
Километрично задръстване на АМ "Тракия"! Колите не се движат!
12:39 / 07.10.2025
Ето на каква база ще се изчисляват новоотпуснатите пенсии
11:51 / 07.10.2025
Гратисният период приключи: От утре започват да глобяват търговци...
11:02 / 07.10.2025
България е магнит за турски пенсионери
10:33 / 07.10.2025
COVID е в разгара си в България, разкри симптомите, по които да г...
10:02 / 07.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
13:05 / 06.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
България в еврозоната
Хороскоп за деня
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: