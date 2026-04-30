Има голяма вероятност да съм бъдещият премиер на България. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев, предаде репортер на ФОКУС.

"Решението е на Народното събрание", допълни той.

Той определи състоянието на бюджета като катастрофално. "Затова и първата задача на парламентарната група на ПБ ще бъде да бъде приет редовен бюджет", уточни Радев и изрази съмнения за възможността да бъдат получени средствата по ПВУ.

"Не искам да коментирам сватбите и разводите в другите политически формации, но това е разочароващо за избирателите им, но и за нас, защото сме принудени да преговаряме с повече политически формации за конституционно мнозинство", коментира той раздялата между ПП-ДБ в НС.

"През годините има страшно много несвършена работа, а изискванията на Брюксел са сурови. Ще видим какво е свършено и какво не е", уточни Радев.