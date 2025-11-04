Какво представлява "швейцарското правило", което е основа за покачването на пенсиите?
©
Тази норма (чл. 100, ал. 1 от КСО) е придобила обществена популярност с наименованието "швейцарско правило“. В случай, че изчисленият процент е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват и остават в същия размер, обясняват експертите от НОИ.
Процентът на нарастване на осигурителния доход се определя въз основа на данните за средномесечния осигурителен доход за съответната календарна година, утвърдени със заповеди на управителя на НОИ. Процентът на нарастване на индекса на потребителските цени се определя въз основа на данни от Националния статистически институт. Съгласно § 1, ал. 1, т. 4а от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване "индексът на потребителските цени“ по чл. 100 от КСО е хармонизираният индекс на потребителските цени.
Осъвременяването се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към датата на осъвременяване, без изплащаните към нея добавки. Когато осъвремененият размер е под новия минимален размер, се приравнява на него, а ако е над максималния, се ограничава на този размер на основание преходна и заключителна разпоредба от КСО (§ 6, ал. 1 от ПЗР на КСО). Когато се получава повече от една пенсия за трудова дейност, осъвременяване се извършва на всяка една поотделно, обяснява "Фокус“, позовавайки се на закона.
Когато осъвремененият размер на получаваните една или повече от една пенсии е под минималния размер за съответния вид, всяка поотделно се приравнява на него и пенсиите се изплащат съгласно изискванията за съвместимост (чл. 101 от КСО).
Осъвременяването на наследствените пенсии се извършва като се увеличи действителният или запазеният размер на пенсията или пенсиите на наследодателя, след което пенсията/ите на наследника/ците се определя в процентите, съобразно броя на наследниците (чл. 81, ал. 1 от КСО).
Същото се отнася и за добавките от починал съпруг/съпруга (т.н. "вдовишка добавка“), като се осъвременява пенсията на починалия съпруг/а, след което се определя размерът на добавката.
Вчера социалният министър Борислав Гуцанов обясни по отношение на пенсиите за 2026 година и Бюджетът на ДОО, който е предложен:
"Знаете, че много време те не бяха осъвременявани, докато сега за 2-ра поредна година швейцарското правило остава в сила и те ще бъдат осъвременени някъде около 8%, но това ще стане ясно през 1-2 седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин, в едно много трудно положение, да бъдат засегнати най-уязвимите съсловия да бъдат засегнати"
Още по темата
/
АОБР: Абсурдно късите срокове за обсъждане на бюджета са опит за заобикаляне на обществения дебат
03.11
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
03.11
Мика Зайкова: По-добре е да нямаме максимален осигурителен фонд, който да произвежда бедни пенсионери
03.11
Ивайло Вълчев, ИТН: Предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност
02.11
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
01.11
Още от категорията
/
"Вертикалният коридор", който минава през България, е врата за американския втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна
03.11
Ако разпределим златните резерви на страната, на всеки българин ще се паднат малко над 6 грама
31.10
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.