Румен Радев подаде оставка. След като приключи целият процес около предаването на щафетата на "Дондуков" 2, първата задача пред Илияна Йотова ще бъде да започне консултации за избор на нов служебен министър-председател от т.нар. домова книга.
ФОКУС припомня, че кабинетът "Желязков" подаде оставка и страната се готви за нови избори.
След намирането на подходящ кандидат ще последва указ за назначаването на служебното правителство, което ще има мандат до два месеца и основната задача ще бъде да подготви предсрочните парламентарни избори за 52-рото Народно събрание. Именно в рамките на тази процедура Илияна Йотова ще изпълнява функциите на президент.
Освен президентските функции, за първи път в ролята на върховен главнокомандващ, на когото отдават чест въоръжените сили, тя ще застане по време на честванията, посветени на Васил Левски, както и на официалните тържества по случай 3 март.
Коя е Илияна Йотова? От журналист до първата жена президент на България.
Какво предстои пред Илияна Йотова в ролята й на президент и върховен главнокомандващ?
© Булфото
Още по темата
/
Асен Василев: Излизането Радев на политическия терен дава възможност на българите да изберат в каква страна искат да живеят
20.01
Георг Георгиев за оставката на Радев: Президентството е било най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа
20.01
Още от категорията
/
Без повече опашки пред КАТ за редица услуги, подготвят важни промени в регистрацията на колите
20.01
Част от кафемашините продължавали да работят с левове заради липса на евромонети и технически ограничения
20.01
"Да, България": Снишаването на българското правителство за Гренландия с надежда политици да бъдат извадени от "Магнитски" е недостойно
20.01
НСО търси служители
20.01
Мика Зайкова: Новите пенсионни мултифондове не бива да се приемат от парламент, който е в края на пътя си
19.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Председателят на КС каза кога ще се реши делото за оставката на Р...
22:38 / 20.01.2026
Стартовата учителска заплата се увеличава
22:34 / 20.01.2026
Протести в Бургас срещу Борислав Сарафов
22:35 / 20.01.2026
Част от кафемашините продължавали да работят с левове заради липс...
19:46 / 20.01.2026
Без повече опашки пред КАТ за редица услуги, подготвят важни пром...
19:46 / 20.01.2026
Георги Харизанов: Радев ще вземе гласове и ще ощети тези, които г...
19:46 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.