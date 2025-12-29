През 2025 година българският пазар на недвижими имоти показа динамично развитие, като цените на жилищата отбелязаха устойчив ръст във всички големи градове на страната. От януари до декември се наблюдават годишни увеличения, като най-силно поскъпване се отчита в столицата, но значителен ръст има и в Варна, Стара Загора, Русе и Пловдив. Освен количествени промени, тенденциите през годината показват и промяна в предпочитанията на купувачите – интересът към ново строителство, съвременни технологии и удобства в жилищните комплекси нараства.През първото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в България се повишават с 4,2% спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. Най-голямо увеличение е отчетено в Русе (+9,0%), следван от Варна (+5,8%), Стара Загора (+4,0%) и Пловдив (+3,7%). На годишна база ръстът е още по-съществен – с 15,1% спрямо първото тримесечие на 2024 г., показват данни на НСИ, цитирани от businessnovinite.През второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата нарастват с 3,8% спрямо първото тримесечие на същата година. Най-значително е увеличението в Бургас (+6,2%), следван от София (+4,9%), Пловдив (+3,4%) и Варна (+1,8%). В Русе, обаче, е регистрирано намаление на цените с -3,1%. В сравнение с второто тримесечие на 2024 г., цените се увеличават с 15,5%.През третото тримесечие на 2025 г. се наблюдава същият тримесечен ръст от 3,8%. Най-голямо увеличение е регистрирано в Стара Загора (+7,2%), следвана от София (+5,3%) и Варна (+5,2%), докато Пловдив отбелязва лек спад с -0,1%. На годишна база увеличението е 15,4% спрямо третото тримесечие на 2024 г., като новите имоти поскъпват с 11,9%, а съществуващите – с 19,8%. По-сериозен годишен ръст е отчетен във Варна (+19%) и Стара Загора (+16,8%), докато в Русе цените се увеличават с 14,7%, а в Пловдив – с 13,5%.През четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на имотите продължават да нарастват и се наблюдава над 15% увеличение на годишна база. Пазарът показва устойчиво покачване на цените на годишна база, като инфлационният натиск върху жилищния сектор остава силен.Според Националното проучване на нагласите към пазара на недвижими имоти, осъществено от компаниите на Realto Group, 25% от търсещите жилище през 2025 се интересуват само от ново строителство. Допълнителни 50% също го предпочитат, макар да са склонни да купят и в стара сграда, при наличие на изгодни условия.Желанието да живеят в модерна сграда е водещ мотив за 29% от анкетираните, които смятат, че старите сгради страдат от амортизация и липса на поддръжка. Още 30% посочват съвременните строителни технологии и новите инсталации като основно предимство.Резултатите показват ясно разделение според възрастта. 61% от клиентите търсят жилище в малка бутикова сграда, докато 39% предпочитат големи жилищни комплекси с допълнителни услуги. Във възрастовата група 25–35 г. цели 53% се интересуват именно от комплексен тип сгради.Независимо от избрания тип сграда, 79% от хората държат на гараж или паркомясто. Следващ по важност е озелененият двор (52%). Сигурността, видеонаблюдението и детските площадки са ключови за около 30% от анкетираните. За 13% е важно наличието на смарт системи – предимно при по-младите клиенти. СПА и фитнес са желани от 11%, докато басейнът и рецепцията имат нисък приоритет (4%).Апартаменти с площ до 80 кв.м интересуват 45% от клиентите, докато 42% се насочват към имоти от 80 до 120 кв.м. Въпреки това, 53% търсят тристайни жилища, а 29% – двустайни. За 55% от купувачите гледката е основен критерий. 48% държат на спалня над 15 кв.м, а 43% – на дневна над 30 кв.м. Повече от една баня е задължителна за 40%, а складовото помещение – за 33%. Френски прозорци или големи остъкления са важни за 24%, високи тавани – за 18%, а дрешникът е приоритет за 20%. Луксозните общи части се ценят от 18% от анкетираните.След преминаването на България в еврозоната се очакват доста промени. По последна прогноза на компанията за недвижими имоти "Имотека“, цитирана от БТА, се очаква ръст на ценовите нива на жилищата между 5 и 8%. Това от една страна ще се дължи на пазара на умереност, който предстои да видим в следващите 12 месеца. От друга, в резултат на намаляването на задължителните минимални резерви на банките, кредитирането ще се стимулира.