ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Какво се случва на магистралата? Отбиват камиони в аварийната лента
Малко по-рано ви информирахме за тежка верижна катастрофа на автомагистрала "Струма" при разклона за Мало Бучино.
Другата вероятна причина е, че на 20 и 21 септември между 6 ч. и 18 ч. ще се извършва замерване на настилката в аварийната лента в платното за Бургас в участъка от 90-ти до 98-ми км на АМ "Тракия“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Невиждана истерия и безумни опашки пред магазините в България!
10:12 / 20.09.2025
Премиерът Желязков отговори на Пеевски за кризата с водите
10:13 / 20.09.2025
Сериозни ограничения по АМ "Тракия" в посока Бургас
09:00 / 20.09.2025
Кои ваксини се заплащат от НЗОК?
09:05 / 20.09.2025
Празник е! Българи с рядко и интересно име черпят
09:03 / 20.09.2025
Слънце и летни температури днес
09:04 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
На това място в Бургас може би ще изградят интелигентна пешеходна пътека
16:39 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета