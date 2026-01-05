Граждани сигнализират за автомати, на които цената на кафето е изписана в левове, а се таксува в евро и това би означавало, че на практика кафето е поскъпнало двойно.На един от автоматите в центъра на София кафе еспресо е шестдесет стотинки. Натискаме бутона и цената е не шестдесет стотинки, а шестдесет евроцента.От сервиза на вендниг машината ни обясниха, че цената от шестдесет евроцента за кафе еспресо всъщност е на касовия апарат и тя отива към НАП, но цената, на която си купуваме еспресото все още е шестдесет стотинки, просто все още не е сменена валутата.Като се смени монетникът в евро, машината ще знае, че за кафе еспресо ще трябва да ни вземе тридесет евроцента, примерно. Проблемът е, че вендиг автоматите у нас са 30 000, а пренастройката към евро на всяка машина отнема часове, понякога и дни, споделят от бранша."Автоматът не разбира дали му подавате лева или евро, той иска определен брой единици, нещо, което досега е струвало един лев, на него трябва да му се каже, че за тази напитка трябва да иска вече петдесет“, коментира пред бТВ Тодор Каназирев от Българската вендинг организация.Затова като си купувате от вендинг машина – погледнете дали е пренастроена към еврото или е все още в лева.