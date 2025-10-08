Новини
Какво се случва с неполучена в определения срок пенсия?
Автор: Десислава Томева 09:03Коментари (0)110
Обикновено през последния ден от графика се изплащат и пенсиите на тези пенсионери, които не са се явили на определената им дата. Неизплатените пенсии в посочения срок от 7-о до 20-о число на месеца могат да се изплащат през следващия месец отново в срока за изплащане на пенсиите. Когато няколко поредни месеца не е получена пенсията, то има възможност тя да се изплати от пощенската станция като пенсия за минало време, но най-много до 6 месеца, в които се включва и текущият месец. Това обясняват експерти от НОИ, цитирани от "Фокус“.

Ако обаче не се получат тези 6 пенсии, то в този случай е необходимо лицето да се обърне към съответното ТП на НОИ, което изплаща неговата пенсия. Ако няма друга причина, поради която пенсията не следва да бъде спряна, за да бъде продължено нейното изплащане, е необходимо да се подаде заявление до ТП на НОИ. Тогава пенсията за тези месеци ще бъде изплатена с пенсионен запис.



