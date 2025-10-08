ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Какво се случва с неполучена в определения срок пенсия?
Ако обаче не се получат тези 6 пенсии, то в този случай е необходимо лицето да се обърне към съответното ТП на НОИ, което изплаща неговата пенсия. Ако няма друга причина, поради която пенсията не следва да бъде спряна, за да бъде продължено нейното изплащане, е необходимо да се подаде заявление до ТП на НОИ. Тогава пенсията за тези месеци ще бъде изплатена с пенсионен запис.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 723
|предишна страница [ 1/121 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Георг Георгиев с първи коментар за задържаните българки в Русия
20:44 / 07.10.2025
Гаджев защити Борисов: Ако погледнем позициите на "Възраждане", п...
19:09 / 07.10.2025
Бог да е с нея. Критично е състоянието на Албена, пострадала при ...
19:08 / 07.10.2025
Въпреки дъжда: Младите лекари на пореден протест
19:08 / 07.10.2025
Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на...
17:44 / 07.10.2025
Джартов: Имаме само един хотел в Лозенец, който е залят с вода
17:21 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета