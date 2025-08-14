ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво ще бъде времето утре?
В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област ще превали. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 17°.
По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Българите ще пътуват без виза до екзотична държава, но само за оп...
16:54 / 14.08.2025
Синдикатите със сериозни резерви относно изпълнението на Бюджет 2...
15:57 / 14.08.2025
Вдигат лимитите за съхраняване на пари и ценности в нашите банки
15:31 / 14.08.2025
Удариха престъпно сдружение за международен трафик на наркотични ...
15:56 / 14.08.2025
21 век без жестокост: Съдът спря бизнеса с норки у нас
15:30 / 14.08.2025
Огромно задръстване на АМ "Тракия"! Горящ камион блокира движение...
14:49 / 14.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
