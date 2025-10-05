Какво ще последва? Тропическа буря се е образувала в Тихия океан 

© Тропическа буря, придружена от ветрове до 220 километра в час се е образувала в Тихия океан край бреговете на Мексико, съобщи Национален център за урагани в Маями.



Бурята се намира на около 455 километра югозападно от Мансанильо и се движи на северозапад със скорост от шест километра в час.



Предупреждение е издадено за част от югозападното крайбрежие на Мексико от Пунта Сан Телмо до Пунта Мита.