Какво става с пенсиите, заплатите и майчинските, ако България влезе в новата година без бюджет?
По думите му, при липса на нов бюджет автоматично продължава да действа бюджетът за 2025 г. на принципа "една дванайста“.
Как ще се изплащат доходите
Министерството на финансите ще продължи да превежда средства към всички институции на базата на действащия бюджет. Това означава, че:
пенсиите, майчинските и обезщетенията ще се изплащат;
всички плащания, гарантирани със закон, ще останат в сила;
увеличения ще има само там, където вече са изрично гласувани от Народното събрание.
"Всичко, което не е прието със закон, ще остане на нивата от 2025 г.“, подчерта Янков.
Кой носи отговорността за липсата на бюджет
Според икономиста представеният проектобюджет повтаря досегашния модел от последните години – с ръст на държавните разходи без ясна икономическа цел.
Парламентът гласува оставката на кабинета "Желязков"
Ако никой не изпълни мандата - кой може да бъде служебен премиер?
"Когато махнете панделките и камбанките, това е същият бюджет, който виждаме от 2021 г. насам – повече харчене, повече инфлационен натиск и повече дълг“, заяви Янков.
Той посочи, че това води до:
повишаване на цените;
нарастване на държавния дълг;
пропуснати възможности за икономически растеж чрез частни инвестиции.
По думите му, твърденията, че без редовно правителство и бюджет ще настъпи хаос, са преувеличени.
"Цените не растат заради служебен кабинет, а заради разхлабена фискална политика. По-голямата държава означава повече корупция и по-малко свобода“, каза икономистът.
Той подчерта, че въпреки критиките, правителството е изпълнило ключова задача – въвеждането на България в еврозоната, но страната все още има шанс за различна икономическа политика.
