Какво трябва да знаем за данъчните декларации след приемането на еврото?
©
Сумите в данъчните декларации ще се посочват във валутата, която е била официална парична единица в края на данъчния период, за който се подава данъчната декларация. Когато данъчният период, за който се подава декларацията, приключва в периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната декларация следва да се посочват в евро.
Паричните стойности в данъчните декларации и декларациите за задължителни осигурителни вноски, в декларациите по Закона за хазарта и в актовете и документите, издавани по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които се подават за изтекъл данъчен / осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на данъчния /осигурителния период, за който се подава декларацията или документът.
Когато периодът, за който се подава декларацията или документът, приключва в /включва периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната/ осигурителната декларация или в документа се посочват в евро. Паричните стойности в данъчните декларации, които се подават за бъдещ данъчен период, се посочват в паричната единица, която е официална парична единица на Република България в момента на тяхното подаване.
Още по темата
/
Изпълнителният директор на VISA България: Няма какво да се обърка. Финансовата система е готова
14.12
Ескперти: Еврото ще дойде в България, но цените ще се повишат. Няма да е приятно да видим наполовина банковите си сметки
13.12
Мирчев: Има политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната
12.12
Управител на нощно заведение от Бургас: От 22 ч. на 31 декември до 1 ч. на 1 януари няма да може да се плаща с карта
10.12
Още от категорията
/
Учител по английски: Нещата в образованието са скандално зле, но "общественият дебат" ще си остане политически и идеологически, а децата - кучета ги яли
13:26
Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пенсиите и минималната работна заплата
13:25
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.