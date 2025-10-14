ЗАРЕЖДАНЕ...
Какво време ни очаква днес?
По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над Югозападна България и Дунавската равнина. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще са между 15° и 20°, в София – около 15°, съобщават от НИМХ.
Над планините облачността ще е предимно значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 2400 метра – от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра – около 4°.
Над Черноморието облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
