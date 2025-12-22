Какво време ни очаква днес?
© Burgas24.bg
Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Странджа. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще бъде облачно и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Антон Златанов: Ние трябва да бъдем оставени да работим на спокойствие без политически елемент
09:10
Лияна Панделиева след посещение на коледен базар: Хората са много и ядат-няма дух, няма емоция
21.12
Имате право на до 600 евро обезщетение, ако полетът ви закъснее и провали празничното ви пътуване
21.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Стойчо Кацаров: ЕК съди България за правила, които създават услов...
22:27 / 21.12.2025
АПИ: Няма нищо вярно в твърденията на Демерджиев за закупена яхта...
19:33 / 21.12.2025
Когато имахме подводници: 15 години от последното плаване на посл...
22:27 / 21.12.2025
Зимата идва с пълна сила
19:33 / 21.12.2025
Спряха движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден"
15:54 / 21.12.2025
Министър Даниел Митов с тежък удар по Бойко Рашков, Иван Демерджи...
15:54 / 21.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.