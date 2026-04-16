Днес по Черноморието ще бъде предимно слънчево, а над южното крайбрежие – с разкъсана облачност, съобщиха синоптиците от НИМХ. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 13° и 14°, а в Бургас – между 7° и 13°.

Температурата на морската вода е около 11°, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

През нощта облачността ще е разкъсана. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°.

Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-съществени увеличения на облачността ще има над южните райони, като на места в Югозападна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°.

Над планините облачността ще бъде по-често значителна, като главно в Рило-Родопската област на места ще има слаби валежи от дъжд, а над 2500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, а на 2000 метра – около 5°.