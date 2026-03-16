До края на тази и в началото на следващата седмица вятърът ще е от изток-североизток, умерен и временно силен. Ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг, съобщиха от НИМХ.В четвъртък и петък валежите ще бъдат повсеместни, на места значителни по количество, а в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове дъждът ще преминава в сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 6° и 11°.