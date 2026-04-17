По Черноморието в събота ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Само на места по северното крайбрежие ще превали дъжд, съобщиха от НИМХ. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, а в Бургас в интервала между 8° и 15°.

Температурата на морската вода е 11°-12°, с вълнение на морето 2 - 3 бала.

През следващото денонощие синоптичната обстановка в страната ще се усложни. Вятърът ще бъде от север-североизток, умерен до силен и с него ще нахлува студен въздух. Облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и отначало в Западна България, а по-късно през деня и в останалите райони от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По-значителни ще са явленията в планинските райони. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°. В София минималната температура ще е около 7°, максималната - около 17°.

Над планините облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има интензивни валежи и гръмотевици.