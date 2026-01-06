припомня, че в периода на двойно обозначаване всяка банка трябва да обозначава в левове и в евро:– началното и крайното салдо по банкови сметки в извлеченията, предоставяни на хартиен или друг дълготраен носител, по всички открити до датата на въвеждане на еврото левови сметки;– информацията за стойността на платежната операция и размера на дължимите такси и комисиони;– информацията за стойността на платежната операция и остатъчната наличност по сметка при платежни операции по теглене на пари в брой на терминално устройство АТМ;– информацията за остатък по кредити и за размера на дължимите вноски по кредити, отпуснати по Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители в левове, предоставяна в офис на кредитна или финансова институция или при интернет или мобилно банкиране, при поискване от клиента.– информацията за извършени плащания по главница, лихва и други, свързани с кредити и аванси;– информацията за лихви по депозитни сметки.