Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
– началното и крайното салдо по банкови сметки в извлеченията, предоставяни на хартиен или друг дълготраен носител, по всички открити до датата на въвеждане на еврото левови сметки;
– информацията за стойността на платежната операция и размера на дължимите такси и комисиони;
– информацията за стойността на платежната операция и остатъчната наличност по сметка при платежни операции по теглене на пари в брой на терминално устройство АТМ;
– информацията за остатък по кредити и за размера на дължимите вноски по кредити, отпуснати по Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители в левове, предоставяна в офис на кредитна или финансова институция или при интернет или мобилно банкиране, при поискване от клиента.
– информацията за извършени плащания по главница, лихва и други, свързани с кредити и аванси;
– информацията за лихви по депозитни сметки.
