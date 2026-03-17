Калин Стоянов.
"Същият този Дечев, който само за един ден отстрани 19 директори на областни дирекции на МВР, тържествено заяви, че и аз съм бил правил подобни смени. Затова ще му обясня отново, за пореден път, следното:
1. За разлика от него, аз заех поста министър на вътрешните работи след 23 години служба в системата. Това ми даде възможност да познавам както хората, които освобождавах, така и тези, които назначавах на тяхно място.
2. В продължение на три месеца работих с тези хора и постепенно извърших необходимите промени.
3. Аз подбирах екипа си като министър в рамките на редовно правителство, а не на служебен кабинет.
След като безпрецедентно освободи 25 от 28 областни директори, трима директори на главни дирекции и редица други ръководни служители, някой явно му е подсказал да обяснява, че отстраняванията се извършвали "след обсъждане“. Реалността обаче е очевидна за всички - това е политическа чистка.
Той твърди още, че е отстранил директора на ГДНП, който според него нямал нищо общо с разследването Петрохан-Околчица, тъй като "не бил ходил на огледи, не бил събирал гилзи и веществени доказателства, не бил назначавал експертизи (съдебно-медицински и балистични), не бил разпитвал свидетели“. Това е така, но Дечев спести да каже, че директора на ГДНП е ръководител на служителите извършващи изброените от него процесуални действия.
Най-смешното обаче беше твърдението на Дечев, че "нищо не знаел“ за случая Петрохан-Околчица. Представяте ли си, министърът на вътрешните работи да не знае нищо за случая, който разтърси цяла България. Според него депутатите знаели повече, защото прокурорът им бил предоставил материали в Народното събрание.
Дечев, сериозно ли?
Ами тогава се обади на твоя гуру Мирчев или на Наско Атанасов, може пък те да ти преразкажат нещо от тези материали. Срамна работа.
Оказа се още, че за първи път чувал и за пожара в хижа Петрохан и дори поиска от водещата да му каже ориентировъчна дата, за да "провери случая“.
Този човек заслужава "Оскар“ за най-добра роля в категорията "ни чул, ни видял“.
А между другото, нека някой от неговия "професионален“ екип да му обясни, че в гр. Приморско има Районно управление, а не Участък. Разликата е приблизително колкото разстоянието от Приморско до Петрохан", пише още Стоянов.
Даниел Митов: Това, което ме притеснява по случая "Петрохан" е самата система, която прозира, за да се стигне до там
15.03
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
12.03
Бащата на Ники Златков е прибрал тялото му. Майката Ралица: Това е предателство и против волята ми
12.03
Трифонов за "Петрохан": Защо Терзиев е дарил лично по сметката на сектанта, а не на въпросната организация?
11.03
Още от категорията
/
АПИ е с нов шеф
16.03
Диана Йорданова: След промените - при заплата 1000 евро, допълващата пенсия може да скочи до 210 евро
15.03
