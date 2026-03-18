Иван Демерджиев, по-известен като "г-н Бях точен с парите“, разказа най-краткия виц за кандидатите за народни представители от коалицията, с която Радев се явява на предсрочните парламентарни избори. Цитирам: "Ние не сме играчи, а хора, отдадени на кауза“!!! Това написа във Фейсбук депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов.
"Не съм сигурен дали е така, защото:
1. Само бивш министър на вътрешните работи-ИГРАЧ може, два дни преди да освободи поста, да подпише скандално допълнително споразумение по обществена поръчка за изработка на новите документи за самоличност, с което да натовари бюджета със сумата от 82 милиона лева.
2. Само бивш министър на вътрешните работи-ИГРАЧ може да гони по коридорите на МВР директорите на административните дирекции, които е следвало да съгласуват въпросното споразумение.
3. Само бивш министър на вътрешните работи-ИГРАЧ може да предложи на тогавашния премиер Гълъб Донев да освободи един от заместник-министрите си в МВР, защото е отказал да подпише този документ, заради който всъщност в момента е обвиняем.
4. Само бивш министър на вътрешните работи-ИГРАЧ може да си самоназначи охрана от барети, които са го пазили при срещите му със служители на МВР.
5. Само много нагъл бивш министър на вътрешните работи-ИГРАЧ може хладнокръвно да обяви, че докато той е ръководел МВР, в страната не е имало убийства.
Явно този ИГРАЧ вече е забравил, че точно по негово време, за съжаление, живота си загубиха шестима служители на МВР, докато изпълняваха служебния си дълг", пише още Стоянов.
Още по темата
Андрей Гюров: Когато избирателна активност е висока, контролираният и купеният вот губят своята сила
10:48
Божидар Божанов: Разчитам на преференциите, на предните избори мисля, че имам дори повече от Борисов
10:34
Мирослав Иванов се завръща на политическия терен: Ще бъда водач на листите на ПП-ДБ в две области!
17.03
Експерт: Дано спортистите - водачи на листите на Радев - да не се превърнат в послушни депутати, гласуващи под строй
17.03
Още от категорията
/
Магдалена Милтенова: Поскъпването на билетите в транспорта е неизбежно, ако цените на горивата продължат да растат
17.03
След засилените мерки по границата: Областните епизоотични комисии се подготвят за действия при криза
17.03
Правосъдният министър: От приемането на закона за лобизма зависи получаването на 437 млн. евро по ПВУ
17.03
