Ивайло Мирчев е просто един голям лъжец. Вчера, по време на изслушването на вътрешния министър, депутатът Ивайло Мирчев беше разобличен за поредната си лъжа. Това написа депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов във Фейсбук.
Ето какво гласи публикацията му
Този път за негов пост във Facebook от деня преди протеста, в който беше изброил точно пет точки и съответно пет лъжи. Министърът на МВР го опроверга, като представи проверени факти, които не отговарят на написаното от Мирчев.
Но Мирчев не спря с неверните твърдения само по време на изслушването. Той продължи хладнокръвно да лъже и на брифинг пред медиите в Народното събрание.
След като председателят на ДПС, Делян Пеевски, нагледно показа малка част от законопроектите, които са внасяли заедно с Мирчев, Борисов и други народни представители, Мирчев застана пред медиите и без да му мигне окото отново излъга:
"Бях намерил в жандармерията едни бронетранспортьори и тъй като нашата политика в ПП и ДБ винаги е била да подпомагаме Украйна, внесох предложение тези бронетранспортьори да бъдат изпратени в Украйна, за което България получи стотици милиони.“
Прекрасно си спомням, че Мирчев нямаше абсолютно нищо общо с намирането и организацията по предаването на въпросните бронетранспортьори, които бяха с отпаднала необходимост за МВР, морално остарели и неизправни.
Всичко, свързано с тези машини, беше организирано от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които движиха целия процес от осигуряването им, през транспорта и логистиката, до осигуряването на необходимите средства и финалното им предаване на украинската страна.
Единственото, което е направил Мирчев по казуса с бронетранспортьорите на МВР, е да се подпише редом до Пеевски, Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков и Христо Гаджев. Това е целият принос на Мирчев по този случай и нищо повече!
Спомням си, че най-голямата трудност тогава беше осигуряването на средства за транспортирането на машините от поделенията, в които се намираха, до украинска територия, както и самата логистика по предаването им. Всички въпроси се решаваха в движение лично от Пеевски и Борисов. Мирчев нито е намерил машините, нито е осигурил средствата за транспорта им, нито е координирал логистиката по предаването. Единственото му участие е един подпис между тези на Борисов и Пеевски.
Това е истината. А какво твърди Мирчев няма особено значение, защото едно е да боравиш с проверени факти, а съвсем друго с твърдения, вероятности и предположения, което е характерно за шарлатаните от ПП-ДБ.
Вчера съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви: "Пеевски искаше да излезе от Магнитски и поради тази причина много държеше под всяко наше предложение да се подписва. Ние винаги сме били по едно отношение за Украйна".
