Калин Стоянов в кулоарите на Народното събрание.
Той подчерта, че в момента тече разследване, както и вътрешна проверка.
"Аз съм сигурен, че ако е имало сигнал е работено по него", подчерта той.
"Трябва да излезе и да отговаря на въпроси Бойко Рашков, който по онова време е раздал значително количество разрешителни за оръжия", каза Стоянов.
Той обвини Рашков за закриването на районното полицейско управление в Годеч и на групи за охрана на държавната граница към "Гранична полиция", което според него е оставило района "тотално необезпечен".
Депутатът от "ДПС - Ново Начало" призова за обяснения от Борислав Сандов, Надежда Йорданова и Николай Денков и попита дали Васил Терзиев е декларирал средствата, които е дал на Калушев.
"Сега имаме основание и повод да проверим абсолютно всички неправителствени организации, свързани с ПП-ДБ и с нейните представители на "Сорос" в България", каза той.
Стоянов нарече групата "психично болни, извратени хора, които за съжаление посягат на най-ценното нещо - на нашите деца". Според него групата около Ивайло Калушев е действала като "затворен кръг", в който на хората е "внушавано" и те са били "обучавани".
Стамат89
преди 1 ч. и 5 мин.
Разрешителните се дават от началника на МВР Монтана (към което попада хижата), ходете питайте него. Поредният плазмодии дето се опитва да си прави евтин пиар.. Едно време обиждахме хората на циганин, сега трябва на политик
