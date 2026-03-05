Петър Тодоров, назначен по времето на Бойко Рашков. Главен секретар, за когото най-важното през работния ден беше да му донесат обяда още в 11:00 ч., за да си похапва сладко, докато отвън, пред кабинета му, го чакахме директори на главни, административни и териториални дирекции. Това написа депутатът от "ДПС-Ново Начало" Калин Стоянов.
На всички нива е ясно, че този човек беше отишъл в телевизионното студио с две основни задачи:
1. Да защитава своя близък приятел Васил Костадинов, който е бивш и настоящ директор на ОДМВР-Пловдив, по случай жестокото убийство на Митко от Цалапица. Благодарение на некомпетентната реакция на тези двама души в първите часове след убийството, убитият на Митко, Рангел Бизюрев, успя да избяга и да се укрие. Впоследствие бяха положени огромни усилия, за да бъдат установени и задържани. Провежда ежедневни контакти с партньорски служби, а аз лично контактувах с посланиците на момента, за които имаше информация, че се укрива там. Първоначално в Германия, впоследствие в Испания и Дания, мястото беше задържано след няколко месеца.
Появяването на Петър Тодоров точно в днешния ден не е никак случайно, защото видимо се опитваме да защитим своя приятел Васил Костадинов, срещу когото днес в 18:00 ч. в гр. Пловдив е обявен протест заради скандалното му връщане на поста директор на ОДМВР-Пловдив.
2. Да излъже в ефир, че в качеството си на министър на МВР съм подменил ръководния състав "три нива надолу“ - директори, заместник-директори, началници на отдели и началници на районни управления. Според него съм пренебрегнал критериите за качество и други подобни лакърдии. Сега! Не ми се иска да припомням, но по време на некомпетентното ръководство на Петър Тодоров като главен секретар и на Иван Демерджиев като министър, в рамките на една година, при изпълнение на служебните си задължения, живота си загубиха шестима доблестни служители на МВР. Освен това, по времето на този човек като главен секретар, в дискотека в гр. Пловдив всички посетители бяха цинично съблечени за проверка за наркотици. Най-смешното във всичко беше, че за престоя си на поста главен секретар Петър Тодоров така и не се разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш Пловдивско районно управление. Мащабът е съвсем друг! Друг важен въпрос, на който Петър Тодоров трябва да даде отговори, запознати със сигнала от 2022 година в ГДБОП за дейността на Петроханската секта. Дали сигналът не е бил прекратен от близък до него началник, за чието назначение на ръководен пост лично Петър Тодоров настояваше?
И накрая, да го информирам, че когато аз започнах да ставам министър на вътрешните работи, бях официално изпратен от множество служители на това, което бяха развълнувани и изпитваха гняв от случващото се. Когато той продължава от МВР, служителите празнуват, коментирайки, че най-сетне "това недоразумение освобождава поста на най-високата професионална длъжност в МВР“.
