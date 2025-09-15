Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Калин Стоянов: Президентът Радев да каже как е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от неговата съпруга
Автор: Георги Кирилов 20:23Коментари (0)94
© Facebook
По-рано днес президентът Румен Радев коментира и скандала около предложението НСО вече да не охранява президентската институция. Ето какво заяви по този повод няколко часа по-късно във Facebook бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС - Ново начало Калин Стоянов.

Публикувамеэ текста без редакторска намеса: "След като вчера президентският секретар Димитър Стоянов призна в ефир, че е един от мнозината в администрацията на президента, които ще бъдат ощетени от премахването на привилегията да ползват денонощно автомобили и шофьори на НСО, защото, цитирам: "Така било записано в закона“, днес същото направи и неговият пряк началник президентът Радев. 

Не е срамно да признаеш, дори и публично, че се чувстваш силно некомфортно, когато започне отнемането на различни привилегии, които си ползвал с надеждата, че това ще остане незабелязано, независимо от факта, че е коствало огромен държавен финансов ресурс. Както гласи една поговорка, подходяща за случая: "По-добре късно, отколкото никога.“ С други думи по-добре сега да свалим Митко SMS-а и подобни на него от лъскавите возила на НСО, отколкото никога.

Въпреки че Радев "изобщо не искал да коментира тази тема“, днес отново, видимо изнервен, започна да обяснява, че промените в закона за НСО, с които ще преустановим използването на автомобили и служители на НСО за превоз на множеството подчинени в президентската администрация, били проява на противопоставяне.

Пред медиите днес Радев призна, че незнайно защо раздутата президентска администрация е единствената държавна институция, която ползва автомобили и шофьори на НСО. По негови думи, ако му се осигурят "бюджет, парк, коли и шофьори“, нямало проблем това да не бъде НСО. Правилно, именно за това говорим. Очевидно този път президентът е съгласен с предложените промени в закона и е осъзнал, че неговата администрация по нищо не се различава от останалите администрации и затова не следва да се възползва от привилегията да бъде специално обгрижвана от НСО.

Всички ние ще следим стриктно какви автомобили ще бъдат закупени за служителите от президентската администрация и най-вече да не са подобни на тези, с които се возят членовете на неговото семейство. Между другото, добре би било президентът да отговори на въпроса, на какъв принцип е взето решението, една от малкото чисто нови лимузини марка BMW, модел 750 Е, да бъде разпределена за ползване единствено от неговата съпруга.

Има множество въпроси, които предстои да бъдат зададени на президента Радев и които са свързани с целия му престой в президентството. Но нека не бързаме, засега той отказва да отговаря на каквито и да било неудобни въпроси и предпочита да крие истината!".



Още по темата: общо новини по темата: 1
15.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Радев сезира компетентните органи след сигнали за нарушения и зло...
17:18 / 15.09.2025
Директорът на ОДМВР-Русе се подобрява
16:31 / 15.09.2025
Митрофанова за руските дронове: Това е планирана провокация
16:36 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218...
16:34 / 15.09.2025
Министър Вълчев за родителите на деца, които не ходят на училище:...
16:08 / 15.09.2025
Марихуана за милиони задържаха наши митничари
14:21 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
13:04 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Актуални теми
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Матури 2026
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: