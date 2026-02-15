Ивайло Мирчев. Това написа депутатът от "ДПС-Ново Начало" Калин Стоянов във Facebook.
В национален ефир той разви поредната конспиративна и невярна теза, свързана с издаденото разрешително за 16 броя оръжия на едно от лицата, открити простреляни в района на Петрохан. В своите внушения той направи опит да свърже моето име с този случай и нескопосано се опита да защити Бойко Рашков.
За да се спре със спекулациите по темата, ще обясня какво се е случило, за да стане ясно на всички, че разрешителното е издадено по времето на Бойко Рашков като министър на вътрешните работи.
Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите е подписано от началника на Районното управление в гр. Монтана. Случайно или не, колегата е близък приятел (в което няма нищо лошо) с областния координатор на Продължаваме промяната за гр. Монтана - Валери Спасов, както и с бившия народен представител от ПП за област Монтана - Ванина Вецина.
Същевременно, към момента на подписване на разрешителното, директор на ОДМВР - Монтана е бил човек, назначен лично от Бойко Рашков.
Накратко казано:
Разрешителното за оръжията е подписано от началника на РУ - Монтана, приятел на областния координатор на "Продължаваме промяната“ за района, по времето на Бойко Рашков като вътрешен министър и при директор на ОДМВР - Монтана, назначен от Рашков.
Питам: къде съм аз в цялата тази схема, в която Мирчев злонамерено, за пореден път, се опита да вплете моето име?
Колкото и да се опитват да се измъкнат от поредния зловещ скандал, в който дълбоко са нагазили, е редно ПП-ДБ вместо да задават въпроси да започнат да дават отговори.
Установи се, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. МВР е издало разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
filibe
преди 49 мин.
Тези от ПП-ДБ вкараха държавата в киреча.Колкото по-рано изчезнат като коалиция,толкова по-добре за България.
Man_pld
преди 2 ч. и 0 мин.
Много моля,престанете да ни занимавате с това мекотело!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.