Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Калин Стоянов: За "моркови и тояги" говори Радев, който умело се е заобиколил с послушковци, на които рядко подхвърля по някое "морковче"
Автор: Вилислава Ветренска 17:19Коментари (0)122
©
Днес, в своя типичен стил, върховният разединител на нацията, Румен Радев, отново публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество. Това написа във Фейсбук депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов.

Ето какво още пише той:

"Съгласен съм с метафората за "изграждане на стена“, но тя категорично трябва да бъде насочена именно към Радев. Крайно време е да се ограничи възможността на този самозабравил се човек да се меси по какъвто и да е начин в дейността на изпълнителната власт.

Радев, който "произвежда“ партии на килограм и дори съдейства на някои от тях да влизат през задния вход в Народното събрание, говори за "ортаци“ в политиката. Нека не забравяме, че именно той е "кръстникът“ на партия "Продължаваме промяната“, която впоследствие лично нарече "шарлатани“ тогава, когато разбра, че са излъгали и него.

Той създаде тази формация, чиито горчиви плодове все още берем в резултат на некадърното им управление. И колкото и двулично да се опитва да се разграничи от тях, това няма как да се случи, защото техният лозунг все още гласи: "С вас сме, господин президент.“

За "моркови и тояги“ говори Радев, който умело се е заобиколил с послушковци, на които рядко подхвърля по някое "морковче“ от онези, които му влачат част от неговата администрация, използвайки дори "придворната“ му таксиметрова компания НСО.

За "бухалки в държавния апарат“ говори човекът, който еднолично и чрез своите политически "рожби“ управляваше държавата в продължение на 4-5 години, като без притеснение ударно назначаваше свои хора във всички министерства, агенции, бордове на директори, служби и т.н. И до днес на различни постове в държавната администрация стоят именно кадри, назначени от Радев.

Последният отказва да приеме факта, че в момента страната се управлява от редовно правителство, а не от назначен и контролиран от него кабинет. Ясно е, че стабилизирането на България и усилията на правителството да решава проблемите на хората видимо изнервят Радев, който се чувства най-комфортно тогава, когато цари несигурност, хаос, анархия и корупция, от които той черпи своята сила.

А що се отнася до НСО, все още очаквам отговори на въпросите, които официално зададох на Радев, във връзка със събитията от 10.08.2025 г. във Варна: необосновано многобройният президентски кортеж, който блокира целия град. Освен това обществото очаква обяснение и за семейния подарък на съпругата на Радев, автомобил BMW 750e хибрид, закупен със средства на държавата".








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ЕЦБ към гражданите: Наличието на пари в брой е необходимост във в...
17:39 / 25.09.2025
ГДБОП подхваща скандалния клип с унижението над момиче
17:14 / 25.09.2025
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер,...
16:52 / 25.09.2025
НИМХ предупреди Бургас
16:44 / 25.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изи...
16:45 / 25.09.2025
Важно за шофьорите!
16:17 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: