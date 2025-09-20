Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Калин Стоянов към човек на Радев: Спокойно, няма да останеш без служебен автомобил и шофьор
Автор: Георги Кирилов 13:37Коментари (0)33
©
Вчера за пореден път се убедих, че изменението в Закона за НСО, което приехме през седмицата на първо четене в Народното събрание, е правилно и най-вече справедливо. То ограничава една привилегия на единствената държавна администрация, тази на президентството, който досега се обслужваше от служители и автомобили на НСО. Това написа бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС - Ново начало Калин Стоянов.

"Поредното доказателство дойде от един от най-близките до президента Радев и реално денонощен ползвател на услугите на НСО - Димитър Стоянов. Чухме от него неистов плач и жалби. Разбирам го, но се надявам, че Митко "СМС-а“ е наясно с простата истина: и към хубавото, и към лошото се свиква, просто за едното е нужно малко повече време.

Нека бъде спокоен, няма да остане без служебен автомобил и шофьор. Ще продължи да бъде превозван, макар и вече не в Mercedes S-класа, и вероятно без военизирани, специално обучени шофьори от НСО, които да му отварят вратата, но ще свикне. А когато се наложи да пренася ценности или големи парични суми, винаги може да използва услугите на инкасо автомобили.

След като Радев реши да се крие зад една от своите мъжки секретарки, която да се оправдава вместо него за кортежа във Варна и за изобщо необоснованото до момента ползване на НСО от президентската администрация, е редно да припомня следното: на 14.08.2025 г. изпратих официално писмо с въпроси относно случилото се на 10.08.2025 г. във Варна. До този момент официални отговори НЯМА!

Няма отговор и на въпроса на какъв принцип един от малкото чисто нови автомобили на НСО марка BMW, модел 750Е хибрид е предоставен на съпругата на Радев. Автомобилът, който все още беше с опаковъчните найлони по седалките и тържествено я посрещна на правителствения VIP.

Няма нищо лошо в това да се правят подаръци, но не е редно те да бъдат купувани с държавни средства, още повече, когато претендираш, че си "човек от народа.“



Още по темата: общо новини по темата: 3
18.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Невиждана истерия и безумни опашки пред магазините в България!
10:12 / 20.09.2025
Премиерът Желязков отговори на Пеевски за кризата с водите
10:13 / 20.09.2025
Сериозни ограничения по АМ "Тракия" в посока Бургас
09:00 / 20.09.2025
Кои ваксини се заплащат от НЗОК?
09:05 / 20.09.2025
Празник е! Българи с рядко и интересно име черпят
09:03 / 20.09.2025
Слънце и летни температури днес
09:04 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
15:13 / 18.09.2025
На това място в Бургас може би ще изградят интелигентна пешеходна пътека
16:39 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Войната в Украйна
Футбол - други
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: