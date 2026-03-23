Калин Стоянов откри предизборната си кампания в Бургаска област. Депутатът от "ДПС - Ново начало" е начело на местния 2-ри МИР, но и на 26-и в Софийска област.
"Има значение откъде тръгваш. Всеки, който го забрави бързо губи посока. Родният край задължава по особен начин и точно затова откриването на кампанията в област Бургас значи много за мен. В такива моменти човек усеща най-силно и подкрепата, и отговорността. Благодаря на всички, които бяха с нас в Сунгурларе!", написа Стоянов в социалната мрежа.
"Водач съм на екип от много смели и отговорни местни хора, които като мен вярват, че работата, която остава е тази за хората. А тук вече има какво да се покаже - видими резултати, инфраструктура, детски градини, по-добра среда за живот и грижа към хората.
И докато политическите ни опоненти тепърва се запознават с проблемите на места ние вече действаме по конкретни задачи и проблеми, които хората ни поставят.
Това ни задължава да продължим със същата енергия за държавността и просперитета, за сигурността, за семействата и за бъдещето на младите хора.
Най-доброто предстои, дадохме си дума. Чака ни много работа!", допълни той.
