|Калин Стоянов пита президента кой е издал заповедта за кортежа му във Варна и защо е помилван "Българският ескобар"
Темата бе започната от бившия министър на вътрешните работи в началото на седмицата, когато той определи кортежа на президента като "достоен за велик диктатор".
В запитването си депутатът пита:
1. На какво основание на 10.08.2025 г. кортежът, с който се придвижвахте в гр. Варна, наброява общо 7 превозни средства?
2. Има ли заповед на началника на НСО или друго длъжностно лице от Националната служба за охрана кортежът да бъде в този вид, или разпореждането идва от друго място?
3. В кортежа били ли са превозвани други лица с висока степен на застрашеност, което да е наложило предприемане на допълнителни мерки за сигурност?
4. Освен официални лица, в придружаващите Ви автомобили, движещи се при специален режим, пътували ли са други граждани, служители от администрацията на президентството, близки, приятели или роднини и ако да, на какво правно основание?
5. Каква е точната бройка на служителите от НСО, командировани на родното Черноморие, за да се грижат за Вашата безопасност?
В публикацията си Калин Стоянов информира, че прави запитване относно причините за помилването на Огнян Александров Атанасов, който е по-познат с наименованието "Българският ескобар":
На какво основание е помилван международният престъпник Огнян Александров Атанасов, по-известен като "Тополнишкия"? Да Ви припомня, че този човек беше осъден от Апелативен съд в Гърция на 15 години лишаване от свобода за трафик и разпространение на наркотици. Впоследствие е екстрадиран в България, за да изтърпи наложеното наказание, но през 2022 г. тържествено напуска затвора като свободен гражданин, защото е помилван от президентската институция. Реално "Тополнишкия" е изтърпял едва 5 от общо 15 години лишаване от свобода, т.е. с указ на президентската институция са му опростени 10 години лишаване от свобода, наложени от съда в Гърция!!!
Между другото, помилваният от президентската институция през 2022 г. Огнян "Тополнишкия" отново е задържан през февруари 2025 г. от служители на ГДБОП, този път в момент на сделка с 4 кг кокаин.
