Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име
© NOVA
Калоян Мичев е 17-годишният ученик, който реши и направи приложение в помощ на всички потребители, и да се пребори със страховете им от въвеждането на единната европейска валута у нас.
"Видях, че има много хора, които са объркани и притеснени за прехода ни към новата валута. С пълно право - все пак това ще промени ежедневието на българите по доста драстичен начин. Надявам се да им помогнa срещу притесненията, които може да имат, и срещу дезинформацията, която могат да срещнат", разказва пред NOVA Калоян.
По думите му той започнал да работи по приложеието през септември и го завършил през декември. И споделя, че първоначално си мислел, че ще бъде доста по-лесно.
"Работих и по Коледа, тъй като трябваше да адаптирам приложението за новите регулации.
То е вече факт. Одобрено е от всички операционни системи. И е безплатно за всички, които пожелаят да го ползват", заяви младежът.
Приложението се казва Eurobuddy. Има три основни компонента. Първият е калкулатор, с който потребителят може да пресметне сумата и в лева, и в евро. "И така да прецени дали търговецът е сложил висока надценка на продукта. Вторият компонент на приложението е списък с митове и заблуди, които успях да намеря в интернет. Ако потребителят види онлайн подлъгваща информация, която не е сигурен дали е правилна, може да отвори списъка с митове. За всеки мит написах кратка статия, която обяснява защо това не е вярно. Има предоставени източници, които съм дал под статията", разказа Калоян.
И допълни: "Правейки приложението, съм се подсигурил да събирам минимално количество лични данни. Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име. Може анонимно да го използвате".
По отношение на актуалността и достоверността на информацията Калоян твърди, че интегриранията изкуствен интелект събира информация от доверени сайтове като БНБ и ЕЦБ. "Дал съм му списък с доверени източници – като правителствени и неправителствени организации, които имат информация за еврото. Изкуственият интелект може да използва данни само от тези източници, за да се подсигури, че няма да предостави фалшива информация", твърди ученикът.
Още по темата
/
Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
10:08
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
06.01
Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
06.01
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
06.01
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
06.01
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции
06.01
Още от категорията
/
Ивановден е!
08:49
Богоявление е!
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.