Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си
Автор: Георги Кирилов 11:38Коментари (0)252
© bTV
"Стана така, че у нас вече ненормалното е нормално. Хората започнаха да свикват с това, че не трябва да има борба за успех. Сега борбата е кой може да надделее над другия." Това коментира актьорът Камен Донев по време на участието си в предаването "Тази неделя" по bTV.

"Българите сме хранително-религиозни, няма го православието. Не обобщавам, не е целият народ така, но се опасявам, че за голям процент важи", обясни гледната си точка той. 

"Хората, които казват, че не следят какво се случва, не гледат телевизия, не четат вестници, за какво живеят? Ами иди и се застреляй по-добре. Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си", коментира актьорът.

"Не може да си като кон с капаци и да ти пука само за твоята глупава паничка, живеейки ден за ден, възмущава се актьорът", допълни той.

Камен коментира и агресията, която среща сред децата: "Няма игра, те си крещят, дори и да не се бият, не можеш да разбереш какво казват", каза той.

"Моята голяма болка е, че цялата простотия, която се изля в държавата под формата на попфолк, мутренски времена, сега берем плодовете. Огромна е ролята и на политиците - вижте ги само как говорят", даде пример актьорът.

"Защо товарят децата с огромен обем информация в училище, която те не могат да асимилират и веднага забравят, а не се стремят да ги направят мислещи и добри хора, недоумява Камен Донев. Дали ще има религия в училище, не е толкова важно, важно е родителите да осъзнаят, че те поливат семето и го правят дърво".

Той се пошегува, че често го питали дали няма да се кандидатира някой ден за президент: "Ако много настоява народът, добре, но няма да им е никак лесно".

"Амбициозно бездарните хора в България вземат връх, това е най-голямата ми болка", сподели Камен Донев.



Още по темата: общо новини по темата: 891
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
предишна страница [ 1/149 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Откриха в Провадия мистериозна керамична фигура на близо 6500 год...
12:41 / 07.09.2025
Огромно задръстване на "Маказа" посока България 
12:23 / 07.09.2025
Последна информация за пребития полицейски шеф в Русе
11:44 / 07.09.2025
Камион е засечен със 162 км/ч на АМ "Тракия", първите 900 вече оч...
10:30 / 07.09.2025
Празникът на 7 септември, кого почитаме?
09:01 / 07.09.2025
Ще става ли за плаж, ето какво показва днешната прогноза
08:59 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Експерт: След 40-годишна възраст не можем да си позволим лукса да се храним и да не се движим
13:40 / 05.09.2025
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми е специално
17:46 / 06.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:20 / 05.09.2025
Актуални теми
Папа Лъв XIV
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Президентски избори 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: