Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си

"Стана така, че у нас вече ненормалното е нормално. Хората започнаха да свикват с това, че не трябва да има борба за успех. Сега борбата е кой може да надделее над другия." Това коментира актьорът Камен Донев по време на участието си в предаването "Тази неделя" по bTV.



"Българите сме хранително-религиозни, няма го православието. Не обобщавам, не е целият народ така, но се опасявам, че за голям процент важи", обясни гледната си точка той.



"Хората, които казват, че не следят какво се случва, не гледат телевизия, не четат вестници, за какво живеят? Ами иди и се застреляй по-добре. Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си", коментира актьорът.



"Не може да си като кон с капаци и да ти пука само за твоята глупава паничка, живеейки ден за ден, възмущава се актьорът", допълни той.



Камен коментира и агресията, която среща сред децата: "Няма игра, те си крещят, дори и да не се бият, не можеш да разбереш какво казват", каза той.



"Моята голяма болка е, че цялата простотия, която се изля в държавата под формата на попфолк, мутренски времена, сега берем плодовете. Огромна е ролята и на политиците - вижте ги само как говорят", даде пример актьорът.



"Защо товарят децата с огромен обем информация в училище, която те не могат да асимилират и веднага забравят, а не се стремят да ги направят мислещи и добри хора, недоумява Камен Донев. Дали ще има религия в училище, не е толкова важно, важно е родителите да осъзнаят, че те поливат семето и го правят дърво".



Той се пошегува, че често го питали дали няма да се кандидатира някой ден за президент: "Ако много настоява народът, добре, но няма да им е никак лесно".



"Амбициозно бездарните хора в България вземат връх, това е най-голямата ми болка", сподели Камен Донев.