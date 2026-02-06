Камера е заснела как починалите подпалват хижа "Петрохан"?
© БТА
Уликите на разследващите сочат, че вероятно става въпрос за ритуално самоубийство.
Представящият се за лама Ивайло Калушев – Мексиканеца заедно с 15-годишният Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков са свидетели на случилото се. След това има данни, че в малките часове в понеделник напускат хижа "Петрохан“ с джип, брандиран с надпис на "Планинската спасителна служба“ и отпрашват към село Българи в Странджа.
Там според първоначалната информация са прекарали два дни, след което следите им се губят. Оказа се, че Мексиканеца през 2022 година е купил къща в селото, която също ползвал като база. От нея до границата с Турция са около 10 км. Там се намира и пещерата "Махарата", за която се смята, че има неизследвани галерии, които водят към Турция. Като опитен пещерняк не е изключено Мексиканеца да ги познава и да се е прехвърлил заедно с младежите извън пределите на България. По информация на "Телеграф“ за тази цел ще се проверяват термокамери и други средства за видеонаблюдение на Гранична полиция в района.
