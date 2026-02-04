Камера в лекарски кабинет е заснела гинекологичните прегледи на десетки жени. Видеата са качени в мрежата
© bTV
Публикуваните клипове са от 2024 и 2025 година. bTV успя да установи кой е въпросният кабинет. Той се намира в столичния квартал "Гео Милев“. Екипът ни потърси коментар от медицинския център. Доктор Венелин Иванов, който работи в него, не отрече, че в кабинета има поставена охранителна камера и допълни, че са поставени и табели за видеонаблюдение.
"Камерата не снима през работно време. Камерата е настроена да заснема видеа след работно време, тя е охранителна и е инсталирана не от мен, а от фирма. Легална фирма, която я постави заради скъпата апаратура“, посочи д-р Венелин Иванов.
"Как е станало, защо е станало – не знам. От вас разбираме. Ще демонтираме камерата. Въпросът е кой е качил видеата. Въпрос на разследване е. Камерата ще бъде демонтирана за сигурност на пациентите. Тя лицензирана. Монтираната е от охранителна фирма“, добави той.
Според адвоката по медицинско право Мария Петрова това, че е поставена табела за видеонаблюдение, не прави поставянето на камерата нещо легално. Тя допълни, че прокуратурата трябва да се самосезира.
Юристи подчертават, че видеонаблюдението в търговски обекти може да бъде законно само когато камерите са видими и клиентите са информирани, но скрито записване в стаи, където хората са голи, е нарушение на закона и на Правилата за защита на личните данни.
