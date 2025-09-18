Новини
Камера за скорост на тераса в София, от СДВР направиха проверка
21:38
©
Кадри на мъж, който снима с камера за скорост от тераса на столичния бул. "Цар Борис Трети" се появиха днес в социалните мрежи.

Твърди се, че снимащият е полицай.

От СДВР заявиха за БНТ, че е извършена вътрешна проверка и мъжът не е служител на дирекцията, а камерата не е свързана със системата.

Според СДВР на адреса има фирма за поддръжка на камери.

Екип на медията отиде на мястото.

И действително там откри фирма, която се занимава с поддръжка на софтуер, включително радарни системи.








Статистика: