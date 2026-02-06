Камерите на АПИ са засекли кемпера на Ивайло Калушев, установен е и районът, откъдето той е изпратил SMS до майка си
© БНТ
Двуетажна къща в странджанското село Българи е била проверена от полицията след информация, че издирваният във връзка с тройното убийство в хижа "Петрохан" Ивайло Калушев може да се укрива там. Според наши източници - вътре не е открит никой.
Имотът е бил купен от Калушев през 2023 г. Къщата е реновирана и с поставени множество камери. В задния двор се забелязват будистки молитвени флагчета. Местните хора казват, че не познават Ивайло Калушев и хората, които са обитавали къщата. Последно са забелязали движение в началото на тази седмица. Пред къщата бил паркиран джип с надпис "Планинска служба".
Според местните жители, в района не са се провеждали организирани лагери за деца, но в Странджа има няколко пещери, които привличат спелеолозите. По думите на хора от селото - в понеделник там е имало силно полицейско присъствие.
Още по темата
/
МВР: Още в началато са проведени разговори с родителя на едно от издирваните лица по случая "Петрохан"
14:07
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
05.02
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
04.02
Още от категорията
/
Адвокат: Всяка жена с преглед в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
08:29
Мелачки, ножове и различни уреди за мъчение са открити във "фабриката на ужасите", където са заснемани и клипове с изтезания над животни
04.02
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове! Жени в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
04.02
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.