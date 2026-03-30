"За осигуряването на честни и прозрачни избори МВР въвежда допълнителни мерки за контрол и бърза реакция", обяви и. д. главен секретар Георги Кандев.По думи му командироват 200 служители от ГДНП в цялата страна, за да подпомагат наблюдението и противодействието на изборните нарушения и престъпления преди и в изборния ден."Създаваме и специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112" с допълнителни оператори за приемане на сигнали от граждани за изборите. То ще бъде в ГДНП и ще контролира в реално време получаването, въвеждането и отработването на сигналите в цялата страна", каза още Кандев."Всички получени сигнали ще се обработват по две независими една от друга линии, за да се гарантира, че нито един няма да бъде пренебрегнат или забавен. Разчитаме на вашата активност и отговорност", допълни той.