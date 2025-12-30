Любовна драма със звук на газов пистолет завърши благополучно в Димитровград. Скандал между кандидат – жених и майката на момичето е станал снощи в 22,45 часа на улица "Трета“, съобщиха от полицията.30-годишната майка не давала на 14-годишната си дъщеря да заживее с 16-годишния си приятел. Той отишъл в дома на момичето, оборудван с газов пистолет, който отмъкнал от дома на свой приятел без негово знание. Заплашил майката с него като произвел изстрел във въздуха.Ядосаната жена се сборичкала с него и му отнела оръжието, което по-късно предала с протокол на полицаите. Полицаите пратили да пренощуват в ареста несполучилият жених и 38-годишен мъж, който при сборичкването го ударил по главата.Образувано е досъдебно производство.