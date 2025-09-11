ЗАРЕЖДАНЕ...
|Караджов: България ще има една от най-строгите регулации за безопасността на атракционите
По думите му нашата, на Кипър и тази на Гърция, ще бъдат трите най-строги регулации. "Законопроектът за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, беше публикуван за обществено обсъждане по-рано тази седмица", каза още Караджов.
Караджов посочи, че наземните оператори са подобрили дейността си и допълни, че жалбите срещу обслужването им са намалели драстично.
Министърът каза, че от авиокомпанията Ryanair се държат арогантно към правителството. "Проблем имат и в другите държави. Чрез лобито, което имат в Брюксел, все още се радват на регулации, които им дават възможности да се отнасят фелдфебелски към гражданите. За един сантиметър превишение слизаш от борда", заключи Караджов.
общо новини по темата: 25
