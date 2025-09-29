ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени
По думите му двамата инспектори са дългогодишни служители – работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.
"Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", каза още Караджов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: В края на седмицата ни очакват есенни студове и сняг
10:39 / 29.09.2025
Зъболекар: Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви
09:52 / 29.09.2025
Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България
09:27 / 29.09.2025
Дацов: На ръба сме на прегряване на икономиката, вървим в "ботуши...
09:24 / 29.09.2025
Земетресение до границата на България с Гърция
09:16 / 29.09.2025
Само с тази проста проверка можем да разберем дали ни мамят с цен...
09:23 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета