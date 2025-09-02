Караджов от Бургас: От 1 януари 2230 пощи стават банките на малките населени места

© Много логичен беше изборът на държавата обмяната на левове в евро да стъпи на банките, но в 2230 населени места, където няма финансови институции, офисите на Български пощи ще станат банките за хората в тях. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при откриването на информационната кампания за въвеждане на еврото в България, което се проведе днес в Бургас.



Вече са обучени над 1500 служители на Български пощи, закупени са и всички технически средства, свързани с обмяната. По думите на вицепремиера освен взаимодействието с БНБ, ключово е сътрудничеството с МВР. "Договорили сме постоянно полицейско присъствие пред всяка поща, където ще има обмяна, за целия 6-месечен период, като по този начин ще имаме двойно обезпечаване на сигурността. Хората трябва да отиват спокойни, че могат да обменят банкнотите си в пощенските станции без да се страхуват“, подчерта вицепремиерът.



Гроздан Караджов информира, че е въведен модерен софтуер в пощенския оператор, който ще подпомага обмяната. Системата ще бъде надградена и с Електронен пенсионен картон, който дава възможност пенсията да се получи от всяка пощенска станция в страната.



Когато през 2007 г. се присъединихме към Европейския съюз, се съгласихме, че ще приемем и единната европейска валута. Дойде този ден и съм щастлив, че се сбъдва една мечта на българите от десетилетия, каза още вицепремиерът.