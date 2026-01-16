Караджов отрече да има проблем с рестото в новата валута
©
"Вече е 16 януари, масово се връща в евро. След 1 февруари ще има ли санкции за търговците?", питат от "Възраждане".
Министърът в оставка Гроздан Караджов е категоричен, че няма масова практика за това.
"Наличието в БНБ съществува и съществуваше и от 5 януари. В началото имаше леки затруднения във връщането на евро. Той сподели опит, че дари в малки квартални магазини му връщат рестото в евро", каза още той.
Той сподели, че интересът на хората да обменят левовете си в евро е огромен, дори и от най-възрастните.
"Българските граждани са щастливи и искат да обменят парите си в евро", каза още той.
Още по темата
/
Ръководителят на Координационния център за еврозоната: Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
14.01
Хората с право се наредиха на опашки пред чейндж бюрата, банките умишлено създадоха затруднения
13.01
Росен Карадимов: Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки
13.01
Още от категорията
/
Идва нова порция студ!
15.01
Д-р Ненков: Младите лекари не са приоритет за политиците, защото не са лесно контролируем електорат
15.01
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.