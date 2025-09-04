ЗАРЕЖДАНЕ...
|Каракачанов: Не виждам проблем български политици да развиват отношения с Китай
Това заяви Красимир Каракачанов, историк и лидер на ВМРО.
"Аз съм бил вицепремиер, той (бел. ред. вицепремиерът) е длъжен да уведоми премиера къде е. Като министър носиш отговорност за даден ресор и отсъстваш от държавата. Пуска се уведомление до МС, че някой ще те замества. Не знам защо премиерът разигра тази сцена, че не е знаел“.
Темата с посещението на вицепремиера Атанас Зафиров и министъра на регионалното развитие Иван Иванов в Китай коментира и историкът проф. Милко Палангурски.
"Отиват на сборище, където са хора извън нашия съюз и извършват историческа диверсия, срещат се с хора, които са ни обявили за вражеска държава. Да спрем с това навеждане“, посочи историкът пред bTV.
