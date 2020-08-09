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Êàðàêà÷àíîâ: Ïðîòåñòèòå ìîãàò äà áúäàò îïîðî÷åíè è îêúðâàâåíè, çàùîòî òîâà å äæåíäúð ðåâîëþöèÿ
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 13:14 / 09.08.2020Êîìåíòàðè (14)179
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Ïðîòåñòèòå ìîãàò äà áúäàò îïîðî÷åíè è îêúðâàâåíè, çàùîòî ÷àñò îò òåçè, êîèòî ãè îðãàíèçèðàò, öåëÿò òî÷íî òîâà. Òîâà çàÿâè äíåñ âúâ Âàðíà âèöåïðåìèåðúò, ìèíèñòúð íà îòáðàíàòà è ëèäåð íà ÂÌÐÎ Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ

"Ìèñëÿ, ÷å å ÿñíî çà âñè÷êè, ñàìî íÿêîè ìåäèè, êîèòî ñå îïèòâàò äà ðúêîâîäÿò òàçè èçêóñòâåíà äæåíäúð ðåâîëþöèÿ, ñå ïðàâÿò ÷å íå ãî âèæäàò, ÷å òî÷íî òîâà å öåëòà", ñúîáùè Êàðàêà÷àíîâ. Ïî äóìèòå ìó õîðàòà, êîèòî ñà îòèøëè ïúðâàòà âå÷åð íà ïðîòåñòà ñ êà÷óëêè è ìàñêè, ïðèãîòâèëè áóõàëêè, çàïàëèòåëíè òå÷íîñòè ñ èäåÿòà äà ãè õâúðëÿò ïî ïîëèöèÿòà èëè äà ÿ íàïàäàò, ñà ñ ÿñíîòî ñúçíàíèå, ÷å ïðè òàêèâà äåéñòâèÿ ùå èìà îòãîâîð.

Ñïîðåä Êàðàêà÷àíîâ ïîëèöèÿòà å ïîñòúïèëà ìúäðî è íå å àòàêóâàëà ïðîâîêàòîðèòå, íî ïîäîáíè íåùà íå ìîãàò äà ñå òúðïÿò âå÷íî. "Íå ìîæå â èìåòî íà òîâà - íÿêîëêî ñîðîñîèäíè ÍÏÎ-òà è ïàðòèéêè èçâúí ïàðëàìåíòà äà ñå äîêîïàò äî âëàñòòà, òè äà ðàçñèïåø äúðæàâàòà", êîìåíòèðà âèöåïðåìèåðúò. Â îòãîâîð íà âúïðîñ êàêâà ùå å ðåàêöèÿòà íà äúðæàâàòà àêî ñå ñòèãíå äî êðàéíè äåéñòâèÿ, òîé îòãîâîðè, "÷å íÿìà íîðìàëíà äúðæàâà â ñâåòà, â êîÿòî íÿêîé àòàêóâà îðãàíèòå íà ðåäà è ãî ïîñðåùàò ñ áàíèöà è êèñåëî ìëÿêî".

Âèöåïðåìèåðúò Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ ïðèñúñòâà íà ïðèñâîÿâàíåòî íà ïúðâî îôèöåðñêî çâàíèå íà 22-ìà êóðñàíòè îò Âèïóñê 2020 "Äîáðóäæàíñêè" îò ÂÂÌÓ "Í. É. Âàïöàðîâ", êîåòî å êóëìèíàöèÿòà íà ÷åñòâàíèÿòà íà 141-òà ãîäèøíèíà îò ñúçäàâàíåòî íà Âîåííîìîðñêèòå ñèëè.



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Âñå áÿõ ÷óâàëà ïðîñòîòèè , íî çà ïîðåäåí ïúò ñúì èçíåíàäàíà îò ïðîñòîòèÿòà íà áã ïîëèòèöèòå! Êðàéíî âðåìå å íÿêîé ñ QI ïîíå îêîëî ñðåäíîòî äà îáåäèíè âñè÷êè áúëãàðè ñ 1 öåë - ïî-äîáðå äîáúð æèâîò â òàÿ ñòðàíà!
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Àêî Âèå îáñúæäàíèòå,÷å íÿìà âðúùàíå íàçàä ÎÑÌÈÍÀÔÈÍÀËÀ , òîãàâà çà êàêâè êúðâàâè ñáëúñúöè ãîâîðèø ! Íå ñè âúîáðàçÿâà,÷å áúëãàðèòå ùå ñêî÷àò åäèí ñðåùó äðóã è òî çàðàäè Âàñ !
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Ïî-ãîëÿì Äæåíäúð îò òåáå íÿìà , ãîñïîäèí íàïèêàíè ãàùè! Ïúòíèê ñè òè áîêëóê!!!
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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13:17 / 09.08.2020
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20:41 / 07.08.2020
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08:55 / 07.08.2020
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