Кардиохирург: Когато започнем да усещаме пулса си, вече имаме проблем
Автор: Екип Burgas24.bg 10:03Коментари (0)95
© bTV
Между 60 и 100 удара в минута. Това е обичайното "работно време" на сърцето ни. И не включва моментите, в които си казваме – "разтуптя ми се сърцето от вълнение".

Добрият сценарий е, когато свързваме думите "емоции и сърце" в едно изречение. Но не трябва да забравяме, че както се грижим и пазим всичко, което ни е важно, така и сърцето има нужда от внимание. Има един ден, който напомня това на целия свят и това е утрешният. 29 септември е Световният ден на сърцето.

"Волейболните вълнения ще повлияят на сърцето с много ускорен пулс - днес, най-вероятно по време на мача. Но утрешният ден, който е Международният ден на сърцето и се празнува от 25 години, е изключително важен ден, защото чрез него ние даваме възможност на всички хора да дойдат да проверят сърцето си", коментира пред bTV проф. Димитър Петков – изпълнителен директор на УМБАЛ "Св. Екатерина".

"В забързаното ежедневие много малко от тях отделят време за профилактика и да проверят наистина какъв е ритъмът на сърцето им“, допълни той.

"Когато пулса не го усещаме и е в синхрон с тялото, тогава нямаме проблем. Но когато почнем да усещаме пулса си, вече имаме проблем. Дали е забързан, дали изостава - тогава вече наистина е сериозен проблем", обясни специалистът.

По думите му българинат продължава да бъде сред водещите места в Европейския съюз по заболяване на сърдечно-съдовата система, а факторите са много.

Сред тях са лошите храни, неправилното хранене, наднорменото тегло и стресът, които водят до покачване на кръвното налягане, покачване на липидите в кръвта, а това по-късно и до диабет.

"И всички тези фактори смесени заедно с тютюнопушене, с приемане редовно на алкохол, недвижение и неходене на профилактични пребиви, води до поява на проблеми в сърдечно-съдовавата система", коментира проф. Димитър Петков.

Той посочи, че за 2024 година 61,1% от всички починали в България са починали от заболяване на сърдечно-съдовата система.

"Първите симптоми обикновено са задух, лесна умора и евентуално болки в сърцето. Но те са появяват след един значително по-дълъг период, примерно на високо кръвно налягане, на което не обръщаме внимание, на наднорменно тегло. И когато се стигне до тези симптоми, обикновено човек е започнал да развива някакви симптоми на сърдечна недостатъчност", коментира специалистът.

УМБАЛ "Св. Екатерина" утре прави ден на отворените врати. Такъв ще има и на 30 септември.








