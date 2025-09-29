ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кардиохирург: Тютюнопушенето е един от основните убийци на нашето съвремие
По думите му у нас има много какво да се направи от гледна точка на превенцията на сърдечно-съдови заболявания.
"Промяната на начина на живот и общата настройка. Имаме нужда от такива успехи, за които говорим, за да променим общата настройка на обществото, което е един от стресогенните фактори, които влияят недобре на сърдечно-съдовата система“, каза той.
"За съжаление България е известна с това, че изобилстват рисковите фактори, които предопределят ранното развитие на сърдечно-съдови заболявания. Тютюнопушенето е един от основните убийци на нашето съвремие, затлъстяването, обездвижването – неща, които зависят от нас“, добави проф. Петров пред bTV.
По думите му един от големите дефекти в нашата система е, че акцентът не е поставен върху здравеопазването и неразвитието на заболяванията.
"Една от причините е, че НЗОК не е обществен фонд, а е бюджетно предприятие, което бих казал, че не се интересува в такава степен от запазването на здравето. Ако беше истински фонд щеше да следи застрахованите да бъдат здрави. Тъй като опазването на здравето със сигурност е много по-евтино, отколкото харченето на парите за възстановяване на вече изгубено здраве“, каза инвазивният кардиохирург.
"Опазването на здравето в сегменти като сърдечно-съдови и онкологични заболявания е изключително важно, тъй като основната смъртност се дължи именно на тях“, каза проф. Петров.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: В края на седмицата ни очакват есенни студове и сняг
10:39 / 29.09.2025
Зъболекар: Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви
09:52 / 29.09.2025
Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България
09:27 / 29.09.2025
Дацов: На ръба сме на прегряване на икономиката, вървим в "ботуши...
09:24 / 29.09.2025
Земетресение до границата на България с Гърция
09:16 / 29.09.2025
Само с тази проста проверка можем да разберем дали ни мамят с цен...
09:23 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета