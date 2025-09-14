Новини
Кардиолог: Всеки метаболитен проблем на организма върви ръка за ръка с наднормено тегло
Автор: Екип Burgas24.bg 15:35
© NOVA NEWS
Нов медицински триумф бе представен на здравния конгрес в Мадрид – открита е нова молекула за лечение на пациентите с високо кръвно налягане. За постижението съобщи кардиологът д-р Райна Ташева пред NOVA NEWS. Taшева обясни още, че подобно откритие би могло да направи революция в лечението на резистентната хипертония.

"Молекулата би могла да е полезна за пациентите, които не успяват да достигнат контрол на кръвното си с обичайните лекарства, които приемат. Това е изключително важно, тъй като повишеното налягане е свързано с висок сърдечно-съдов риск за тях", обясни кардиологът. Според д-р Ташева част от рисковете за сърдеченото здраве, наред с хронични и вродени дефекти, е също наднорменото тегло. Около 2,5 милиарда души в света са с наднормено тегло.

"Дори и малко повишение на телесното тегло може да доведе до повишение на сърдечно-съдовия риск с около 15%. Затлъстяването е много сериозен хроничен проблем и не бива да се пренебрегва – за съжаление всеки метаболитен проблем на организма върви ръка за ръка с наднорменото тегло", обясни д-р Ташева. По думите й, за качествена диагностика на проблема е необходима профилактика и навременно лечение. В тази насока специалистът отчита позитивна тенденция - именно нарастването на броя на пациенти, които пожелават скрининг без явно изразен здравен проблем.

"Напоследък идват все повече пациенти, които нямат установено сърдечно заболяване и не се налага да приемат медикаменти за сърдечно-съдови заболявания. Това е така наречената първична профилактика", каза още тя. По думите й се наблюдава и ръст на на все по-младите хора с високо кръвно, като това също се дължи на нарушено метаболитно състояние на организма.








