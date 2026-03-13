Карина Караинова е новият подуправител на БНБ
Кандидатурата на Караиванова получи подкрепата на ПГ на ГЕРБ-СДС, ''ДПС-Ново начало'', ''Има такъв народ'', един депутат от ''БСП - Обединена левица'' и трима нечленуващи в ПГ. Кандидатурата им представена от управителят на БНБ Димитър Радев.
След като бе избрана подуправителят на БНБ положи клетва пред Народното събрание. Вчера тя бе изслушана в Комисията по бюджет и финанси, където заяви, че не би поела поста на служебен премиер, въпреки че позицията подуправител на централната банка е сред потенциалните кандидати.
Караиванова е номинирана от Димитър Радев, след като доскорошният подуправител с ресор "Емисионно" - Андрей Гюров прие да състави служебно правителство и подаде оставка от поста в централната банка.
Още по темата
Андрей Гюров: Ще сезираме КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
12:40
След колебанията "да бъде или да не бъде": Митова свика извънредно заседание на енергийната комисия, но не събра кворум
11.03
Йордан Цонев за великденските надбавки: Ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери
09.03
Калин Стоянов: Г-н "Бях точен с парите" - Иван Демерджиев както винаги не пропусна да вметне нещо по мой адрес
07.03
Костадин Ангелов: В политическата формация не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев
15.02
Още от категорията
/
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на споразумението за участието ни в Съвета за мир на първо четене
14:40
Борисов: Вместо да благодарят, че им подкрепихме удължителния бюджет, те правят безумни изказвания
14:29
Министърът на образованието: Заради случая с частното училище край София, свързано с "Петрохан", започва проверка в цялата училищна система
10:14
Дацов: Виждаме колко струва глупостта, това, че нищо не се случва, че има хора, които не знаят какво правят
12.03
КЗП установи, че електроснабдителните дружества се отнасяли формално към жалбите за високите сметки за ток
12.03
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
12.03
