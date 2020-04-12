Êàðîëåâ: ßâíî â áúëãàðñêèÿ ùàá çíàÿò íåùî çà êîðîíàâèðóñà, êîåòî íèêîé íå çíàå

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×åñòèò ïðàçíèê Öâåòíèöà! ×åñòèò èìåí äåí íà âñè÷êè ñ èìåíà íà öâåòÿ!
È íå õîäåòå íà öúðêâà. Áîã å âèíàãè ñ òîçè, êîéòî âÿðâà â Íåãî!
È “Çàùîòî, êúäåòî äâàìà èëè òðèìà ñà ñúáðàíè â Ìîå èìå, òàì ñúì è Àç ïîñðåä òÿõ." èç åâàíãåëèåòî íà Ìàòåé 18:20
×óõ, ñåãà ïî ÒÂ, ÷å òðÿáâàëî çàäúëæèòåëíî íà ïóáëè÷íè ìåñòà äà ñå íîñè ìàñêà.
Áúëãàðèÿ ñòàâà åäèíñòâåíàòà ñòðàíà â Åâðîïà â êîÿòî íîñåíåòî íà ìàñêà/øàë íàâñÿêúäå èçâúí äîìà å çàäúëæèòåëíî. Ñàìî â ×åõèÿ èìà òàêàâà ìÿðêà, íî òÿ íå ñå îòíàñÿ àêî ÷îâåê ñàì òè÷à â ïàðêà èëè ïî óëèöèòå èëè êàðà êîëåëî. ßâíî îò ùàáúò â Áúëãàðèÿ çíàÿò íåùî çà êîðîíàâèðóñúò, êîåòî íå çíàå íèêîé ïî ñâåòà...
È äà íàïîìíÿ ïàê : õðîíè÷íî áîëíèòå #stayhome ïîä êàðàíòèíà. 99% îò ïî÷èíàëèòå èíôåêòèðàíè ïî ñâåòà ñà áèëè ñ òåæêà õðîíè÷íà áîëåñò. Ïîâå÷åòî ñ 2 èëè ïîâå÷å. Â Áúëãàðèÿ çà ñåãà ÂÑÈ×ÊÈ 28 ïî÷èíàëè (ìèð íà äóøàòà èì) ñà áèëè ñ òåæêè õðîíè÷íè áîëåñòè. È êîéòî èçëèçà íàâúí äà ñïàçâà ïðàâèëàòà çà äèñòàíöèðàíå è äåçèíôåêöèÿ. Õóáàâà íåäåëÿ.
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58-ãîäèøåí ìúæ ïî÷èíà îò êîðîíàâèðóñ â Õàñêîâî
09:59 / 12.04.2020
Ñîöèîëîã: Òîâà, êîåòî âèæäàìå ñåãà, å ìîáèëèçàöèÿ íà íàöèÿòà
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09:58 / 12.04.2020
Ìóòàô÷èéñêè: Áúëãàðèòå íå ñà äîçðåëè çà ïîëîâèí÷àòè ìåðêè
09:04 / 12.04.2020
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09:04 / 12.04.2020
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09:03 / 12.04.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Æåíà ñå ñàìîóáè â öåíòúðà íà Áóðãàñ
14:17 / 11.04.2020
Ïðîãíîçà îò ÑÀÙ: Ïèêúò íà åïèäåìèÿòà â Áúëãàðèÿ ùå áúäå íà 24 àïðèë
14:00 / 10.04.2020
Ãåíåðàëúò èçíåíàäàí îò öèôðèòå çà îáùàòà ñìúðòíîñò ó íàñ äî ìàðò
10:50 / 10.04.2020
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08:49 / 10.04.2020
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17:38 / 10.04.2020
Çàòâîðèõà ÀÌ "Òðàêèÿ", 44-ãîäèøåí çàãèíà íà ìÿñòî!
09:28 / 10.04.2020
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